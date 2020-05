Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Infektion : Trierer Realschul-Lehrerinnen negativ auf Covid-19 getestet

Die Nelson Mandela Realschule plus in Trier Foto: Rainer Neubert

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Nach der Corona-Erkrankung einer Lehrerin gibt es vorläufig keine weiteren Infektionen bei den Beschäftigten. Das Ergebnis für eine Schülerin steht noch aus.

Nach derzeitigem Wissensstand haben sich keine weiteren Lehrerinnen der Nelson Mandela Realschule plus in Trier-Süd mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das hat die für das Gesundheitsamt in Trier zuständige Kreisverwaltung Trier-Saarburg auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mitgeteilt. Das Ergebnis für den Test einer Schülerin steht noch aus.

Nach Angaben der Verwaltung sind in der Schule am Dienstag – wieder waren Schüler dem Unterricht ferngeblieben – bei etwa 70 Personen Abstriche gemacht worden. Die Schüler und Bediensteten der Schule, die momentan nicht in der Schule präsent sind, können sich nach Terminvergabe im Gesundheitsamt testen lassen. Entsprechenden Infos zum Ablauf haben die Betroffenen von der Schule erhalten. Bis alle Tests gemacht sind und die Ergebnisse vorliegen, werde es nun einige Tage dauern, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung.

In der vergangenen Woche hatte eine Lehrerin der Schule mitgeteilt, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Die Frau, die davor mit einer Reihe von Schülern und Lehrkräften in Kontakt war, befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne.