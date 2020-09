Aktuelle Zahlen : Lehrkraft der Trierer Realschule plus am Mäusheckerweg mit Coronavirus infiziert

Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Saarburg Eine Lehrkraft der Realschule plus am Mäusheckerweg in Trier hat sich laut dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt, das auch für die Stadt Trier zuständig ist, ermittelt nach eigenen Angaben momentan, in welchem Maße dadurch Schüler und weitere Lehrkräfte betroffen sind und ob es notwendig ist, dass sie sich in eine Quarantäne begeben müssen. Das Gesundheitsamt stehe dafür in engem Kontakt mit der Schule. Die Realschule plus informiere die Elternschaft.

Die Zahl der Neuinfektionen insgesamt hat sich laut dem Gesundheitsamt nicht verändert, das heißt es sind seit gestern keine neuen Infektionen im Landkreis und in der Stadt Trier aufgetreten. Auch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil seien heute keine weiteren Infektionen aufgetaucht, teilt eine Sprecherin mit. Dort sind seit der vergangenen Woche, in der die erste Infektion bekannt wurde, insgesamt 57 Infektionen nachgewiesen worden. Zusammen mit den Fällen in der Afa liegt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen damit unverändert bei 512 (342 Landkreis und 170 Stadt Trier). Vier Patienten befinden sich momentan in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.