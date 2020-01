Benefizkonzert : Leiendecker Bloas spielt für Villa Kunterbunt

Trier Die Trierer Kultband Leiendecker Bloas startet mit einem Benefizkonzert ins neue Jahr: Am Sonntag, 5. Januar, tritt sie von 16 bis 19 Uhr im Alten Brauhaus in Heiligkreuz auf. Der komplette Erlös des Konzerts im Winterbiergarten wird ohne Abzug von Kosten an die Villa Kunterbunt gespendet und kommt krebs-, chronisch und schwerstkranken Kindern und deren Familien in der Region zugute.

Angeboten werden unter anderem Glühviez und -wein, Winterbier und Erbsensuppe.