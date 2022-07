Gesundheitsamt : Dr. Harald Michels Erfahrung ist noch gefragt

Trier/Saarburg Landrat Stefan Metzdorf verabschiedet Leiter des Gesundheitsamtes in den Ruhestand.

Karriere Schon früh zeichnete sich für Harald Michels ein Weg im öffentlichen Gesundheitsdienst ab. Praktikum in der Pflege und der erste Blick in einen OP-Saal: „Da wusste ich, dass ich Medizin studieren möchte“, sagte Dr. Michels in seiner Abschiedsrede. Insgesamt 36 Jahre arbeitete er dann in den Gesundheitsämtern Bitburg-Prüm, Wittlich und zuletzt Trier-Saarburg. In dieser Zeit habe er viele besondere Momente erlebt und zahlreiche Menschen und ihre Geschichten kennenlernen dürfen, so Michels. „Ich danke all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn ohne sie wäre die gute Arbeit nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt auch meiner Familie, die immer hinter mir gestanden hat, auch wenn sie manchmal zu kurz gekommen ist“, sagte Michels sichtlich gerührt.