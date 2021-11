Gesundheit : Warum es so schwer ist, einen neuen Chef fürs Gesundheitsamt Trier zu finden

Trier Die Suche nach einem neuen öffentlichen Chef-Mediziner für Trier und den Kreis Trier-Saarburg gestaltet sich schwer, obwohl der Countdown zur Pension von Harald Michels anläuft. Woran das liegt.

Sein Posten war selten so im Blickpunkt wie in den vergangenen anderthalb Jahren: Denn beim Leiter des Gesundheitsamts Trier-Saarburg, Dr. Harald Michels, laufen alle Fäden zusammen, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Er ist der Fels in der Brandung und steuert mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wertvolle Expertise für die Trierer Stadtverwaltung und die Trier-Saarburger Kreisverwaltung. Sein Draht zu den Behördenleitern Wolfram Leibe und Günther Schartz ist kurz, die Herausforderungen groß. Obwohl Michels bald 68 Jahre alt wird, ist er immer noch in seinem nicht gerade wenig stressigen Amt. Das Problem: Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Dabei ist es höchste Zeit, dass jemand gefunden wird.

Im Gespräch mit dem TV erklärt Michels, dass er noch bis Ende Juli 2022 auf seinem Posten arbeiten werde. Dabei wird er schon vorher 68 Jahre alt und erreicht das gesetzliche Höchstalter, in dem Beamte in Rheinland-Pfalz noch arbeiten dürfen. Zuzüglich einer viermonatigen Frist dürfe er sein Amt bis Ende Juli ausüben, sagt er. Aus Michels’ Sicht wäre es aber gut, wenn der Kreis schon vorher einen Nachfolger finden würde. Im Kreishaushalt sei extra eine Überlappung der Gesundheitsamtsleiter geplant, damit „damit man das Amt ordentlich übergeben kann“, sagt Michels. „Wir haben hier eine gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten. Das will ich erhalten. Deshalb wäre eine Übergabe wichtig.“

Info Kreise zahlen, Land unterstützt Die Verantwortung darüber, wer künftig das Gesundheitsamt leitet, sowie über die Ausschreibung des Postens liegt beim Kreis Trier-Saarburg. Obwohl die Stadt Trier mit betreut wird durch die Behörde, obliegt auch die komplette Finanzierung des Gesundheitsamts dem Kreis. Das Land bezuschusst den Kreis bei dieser Aufgabe.

Aber die Besetzung von Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen ist schwierig. Besonders in Trier. Zuständig für die Suche nach Michels’ Nachfolger ist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Obwohl die Stelle schon längst ausgeschrieben war, gibt es bisher keinen Nachfolger. Landrat Günther Schartz (CDU) beschreibt das Problem: „Wir haben ein großes Gesundheitsamt, das für 250.000 Menschen zuständig ist, die in der Stadt Trier und im Landkreis leben“, führt er aus. Der Leiter des Gesundheitsamts verdiene jedoch nicht mehr als seine Kollegen in kleineren Zuständigkeitsbereichen. „Die Vergütung ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Schartz. Wenn man sie mit der Vergütung von Ärzten in Krankenhäusern oder ärztlichen Leitern von Rettungsdiensten vergleiche, wo alle gut bezahlte Verträge hätten, sei die gesetzliche Vergütung der Gesundheitsamtsleitung nicht mehr angebracht.

Der Posten ist zwar mit A 16 schon in der höchstmöglichen Stufe im höheren Beamtendienst eingeordnet. Allerdings entspricht die monatliche Besoldung, die je nach Einstufung laut der aktuellen Besoldungstabelle für Beamte in rheinland-pfälzischen Kommunen zwischen 6111 und 7753 Euro monatlich liegt, nicht dem, was ein Mediziner in der freien Wirtschaft verdienen könnte. Michels spricht von 1500 bis 2000 Euro monatlich, die beispielsweise ein leitender Oberarzt im Krankenhaus, eine vergleichbare Position, mehr verdienen könne.

Ob das der Verantwortung entspricht, die der jeweilige Mediziner trägt, darf gerade angesichts der Corona-Pandemie bezweifelt werden. Michels und seine Mitarbeiter sind zuständig für Impfkampagnen, Corona-Aufklärung, Kontaktnachverfolgung und Überwachung von Quarantäne-Anordnungen. Michels selbst ist dabei auch das Bindeglied zur Politik. Er muss den Verantwortlichen sagen, was geht und was nicht. Dabei muss der Leiter des Gesundheitsamts immer die Gesundheit der 250.000 Menschen im Blick haben.

Und genau das ist aus Schartz’ Sicht der Knackpunkt: Andere Gesundheitsämter – zum Beispiel im Vulkaneifelkreis – sind für deutlich weniger Menschen zuständig. Nachdem deren Leiter hochgestuft worden seien, verdienten sie trotzdem so viel wie im Gesundheitsamt für Trier und Trier-Saarburg. Dabei müsse der Leiter in mit einem Landrat und einem Oberbürgermeister kooperieren. „Das macht den Ablauf schwieriger“, sagt Schartz. „Trotzdem werden die Leiter genauso bezahlt.“ Das Grundproblem ist aus Sicht des Landrats damit klar umrissen. Der Kreis könne daran aber nichts ändern. „Da muss der Gesetzgeber handeln“, sagt Schartz.

Dass sich daran schnell etwas ändert, ist unwahrscheinlich. Trotzdem tickt die Uhr. Michels hat noch achteinhalb Monate auf dem Chefsessel im Gesundheitsamt, und das Fachpersonal ist knapp. Laut Michels gibt es dieses Problem auch nicht nur in Trier. „Überall brechen die älteren weg, und es kommt keiner nach“, sagt er. Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen, ein Posten, der eine in der Regel 60-monatige Facharztausbildung voraussetzt, seien derzeit gefragt. Es gebe aber nur wenige. Dabei liegt gerade in Sachen Corona noch viel Arbeit vor den Gesundheitsämtern.

„Ich hatte gehofft, dass wir durch die Impfungen besser da stehen“, sagt er. Doch wegen der zunehmenden Kontakte – auch weil es keinen Lockdown gibt – nähmen die Infektionen zu. Das sei derzeit gerade in Kitas ein Problem. Eine Lösung hat Michels nicht parat. Nur das Impfen helfe weiter, sagt er mit Blick auf die kommenden Monate. Eine ruhige Übergabe bleibt dem 68-Jährigen wegen der drängenden Probleme wohl verwehrt.