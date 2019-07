Kolumne : Ich freue mich ...

Stephan Zender. Foto: Roland Morgen

„... nach den erfolgreichen Auftritten unserer Schüler am Wochenende beim Altstadtfest auf die nächsten Gelegenheiten, uns vor Publikum zu präsentieren. Zum Beispiel am Sonntag, 4. August, auf der Hauptbühne des Weinfestes in Trier-Olewig.“

Stephan Zender (47), Kasel, ist Leiter der Modern Music School Trier. Mehr Informationen online unter: