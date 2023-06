Unternehmen nicht erreichbar Leiwener sind sauer wegen Chaos beim Glasfaser-Ausbau

Wer in seinen eigenen vier Wänden schnelles Internet nutzen will, setzt auf einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss. Große Datenmengen lassen sich so im Nu herunterladen. Filme streamen, Dateien verarbeiten, Homeoffice – all das funktioniert problemlos, ist man endlich per Glasfaser angeschlossen. Kein Wunder also, dass der Ausbau in zahlreichen Gemeinden und Städten gerade auf Hochtouren läuft.