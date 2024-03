Koch Peter Lex sagt Tschüss Seit Januar geschlossen: So geht es mit dem Restaurant Lex in Leiwen weiter

Leiwen · Das Restaurant Lex in Leiwen hat geschlossen. Pächter Peter Lex hat nach vier Jahren aufgegeben. Familie Herres-Singer, der das historische Gebäude gehört, verrät nun, was sie mit dem Hotel-Restaurant am Moselufer vorhat.

04.03.2024 , 06:00 Uhr

Suchen einen neuen Gastronomen für das ehemalige Restaurant Lex: Nadine Herres-Singer und Ehemann Johannes Singer. Foto: TV/Verona Kerkl