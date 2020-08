Glaube : Leiwener Kirche leuchtet bei Gottesdienst

Die Leiwener Kirche St. Stephanus, zu besonderem Anlass in rotem Licht. Foto: Dominique Braun-Koech

Leiwen In rot leuchtet die Leiwener Kirche auf. Knapp 30 Menschen sitzen mit Abstand auf der Wiese vor der Kirche, auf der der Leiwener Pastor Michael Meiser einen Meditationsgottesdienst organisiert hat. Die Kirche steht aber nicht immer so mystisch da wie an diesem Samstag.

Von Florian Jüngling