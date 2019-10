Senioren : LeseGlück mit Gedichten in Trier

Trier Im Rahmen des Kultur-Karussells im Haus Franziskus des Seniorenbüros Trier findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 15:30 Uhr das monatliche LeseGlück mit Frauke Birtsch statt. An diesem Nachmittag widmet sich Frauke Birtsch in einer kommentierten Lesung der Lyrik und beleuchtet ausführlich, wie Gedichte mehr Lebensfreude schaffen.

Gedichte können den Blick für das Wesentliche schärfen, Erinnerungen wachrufen, Denkanstöße geben und bei der Bewältigung von Problemen helfen. Anmeldung erbeten im Seniorenbüro, Kochstraße 1a, oder unter Telefon 0651/75566, 9 bis 12 Uhr.

