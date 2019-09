Ihre Meinung : Abrüsten statt aufrüsten ist notwendig

Rüstung

Wenn der TV auch von der Antikriegsdemonstration am 1. September berichtete, also genau 80 Jahre, nachdem Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg begann, so ist das Thema auch aufgrund seiner Aktualität einen Leserbrief wert, geht es doch hier um eine Überlebensfrage der Menschheit. Die Doomsday clock (wörtlich übersetzt „Uhr des Jüngsten Gerichts“, auch „Atomkriegsuhr“ genannt) steht wieder auf zwei Minuten vor zwölf, so nah an der Katastrophe wie 1953, als die USA und die Sowjetunion Wasserstoffbomben testeten.