Ihre Meinung : Bürger erster und zweiter Klasse?

Straßenausbaubeiträge

Seit geraumer Zeit verfolge ich die Meinungsverschiedenheiten der Trierer Stadtratsfraktionen im Zusammenhang mit unterschiedlichen finanziellen Forderungen gegenüber Anliegern anlässlich des Ausbaus ihrer Straßen. Die Anlieger der Eltzstraße in Trier-Pfalzel sollten entsprechend der Satzung die anteiligen Kosten in Form von Einmalbeiträgen leisten. Als ich lesen musste, dass die fälligen Zahlungen eine nicht nachvollziehbare Höhe erreichen sollten, war ich schockiert. Der zu Recht einsetzende Protest der Betroffenen wird wohl Anlass gewesen sein, dass der Stadtrat für dieses Projekt dann wiederkehrende Beiträge statt wie geplant Einmalbeiträge erhob.

Das bedeutet, dass sich alle Grundstücksbesitzer innerhalb einer Abrechnungseinheit solidarisch an den Kosten beteiligen müssen (Ausnahmen gelten für Anlieger von Neubaugebieten bzw. Straßen, die ausgebaut und mit Einmalbeiträgen abgerechnet wurden. Für diese gelten Schonfristen in der Regel von 15 bis 20 Jahren.) Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die zu erwartete Beitragssumme in Form von jährlichen Zahlungen verteilt wird.