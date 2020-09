Ihre Meinung : Junge Menschen setzen das Gelernte vor Ort in Afrika ein

Junge Menschen setzen das Gelernte vor Ort in Afrika ein

Bildung

Zum Artikel „Studium statt Leben in den Slums“ (TV vom 4. September):

Dieser Artikel zeigt anschaulich den Werdegang vierer wunderbarer junger Menschen, die der Verein „Bildung fördert Entwicklung“ unterstützen konnte und die er immer noch auf ihrem Lebensweg begleitet. Grundgedanke des Vereins ist die Hilfe zur Selbsthilfe, denn alle bisher geförderten Frauen und Männer setzen das im Studium und auch in Praktika in Deutschland Gelernte vor Ort ein, um das Leben in Kenia für alle lebenswerter zu gestalten.