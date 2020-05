Verkehr

Die Corona-Krise hat uns alle geschwächt. Sensibilisiert. Rücksicht soll man nehmen, soziales Verhalten verstärkt aufleben lassen. Die Stadt Trier hat sich dies wohl besonders zu Herzen genommen. Es reicht offenbar nicht aus, dass man an allen Ecken und Enden geblitzt wird. Der Trend geht zu noch kleineren Blitzgeräten in der Größe eines Fotoapparates. Diese lässt unsere Stadt früh am Freitagmorgen passend zur Marktzeit auf dem Viehmarkt an den Bäumen in der Neustraße vor dem Angela-Merici-Gymnasium aufbauen – besser gesagt, verstecken.