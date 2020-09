Ihre Meinung : Kastanienbäume schlagen wieder aus

Natur

Seit rund zwei Jahren sind die beiden altehrwürdigen Rosskastanien im ehemaligen Biergarten von Faßbenders Central Hotel an der Sichelstraße in Trier nunmehr ohne Not gefällt. Der Bauherr hatte es damals so eilig, dass er sie im März außerhalb der laut Bundesnaturschutzgesetz erlaubten Fällperiode (von begründeten Ausnahmen abgesehen) zur Strecke bringen ließ.