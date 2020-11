Ihre Meinung : Breitensport besonders hart getroffen

Infektionsschutz

In dem Artikel konnte man nachlesen, welche vorbeugenden Maßnahmen angesichts der damals in Trier gerade verkündeten Corona-Alarmstufe „Rot“ unter anderem für den Sport von der zuständigen Task Force beschlossen worden waren (Reduzierung von Gruppengrößen beim Training und so weiter). Kaum waren diese ohnehin schon erheblichen Einschränkungen in Kraft getreten, wurde daraus durch den seit 1. November für (mindestens) einen Monat geltenden bundesweiten Lockdown für den Amateursport ein totaler Stopp jeglichen Vereinssports auch in Trier.