Ihre Meinung : Das ist peinlich für eine bekannte Touristenstadt wie Trier

Infrastruktur

Ich habe kürzlich erstmals Urlaub an der Mosel gemacht und dabei auch Trier einen Besuch abgestattet. Die Tage waren wunderbar, die Moselgegend ist einfach unbeschreiblich schön. Auch Trier hat mich, trotz der großen Hitze, sehr beindruckt.

Was ich aber dann auf dem Trierer Hauptbahnhof vorfand, hat mich schwer geschockt. Auf dem Weg zum Zug zurück in unseren Urlaubsort musste ich die Toilette im Bahnhof aufsuchen und erlebte die Hölle. Bereits auf der dunklen Treppe hinunter schlug mir beißender Geruch entgegen. Die dunklen, verschmutzten Gänge zu den Toiletten wirkten beängstigend, aber der Anblick der Damentoiletten waren derart erschreckend, dass ich die Räumlichkeiten so schnell wie nur möglich wieder verlassen habe.