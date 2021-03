Ihre Meinung : Datenlage der Analyse ist dürftig

Wirtschaft

Die sogenannte „Bestands-, Potenzial- und Bedarfsanalyse“ der Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg GmbH erfüllt meiner Meinung nach nicht die Merkmale einer seriösen Begutachtung. Es fehlt zu fast allen Sachbehauptungen an nachvollziehbaren Quellenangaben. Eine ernsthafte Nachprüfung ist so kaum möglich.

Die Datenlage zu nachgefragten Gewerbe- und Industrieflächen in den Gemeinden ist nach dem Eingeständnis der Autoren dürftig, unübersichtlich und unvollständig. An Informationen zur Vermarktungsgeschichte fehlt es erklärtermaßen. Und: Steht „Vermarktung“ für den Verkauf an Immobilienhändler oder für eine tatsächliche gewerbliche Nutzung der Gebiete?