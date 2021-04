Ihre Meinung : Hauswirtschaft schafft Atmosphäre und ist ein toller Beruf

Berufe

Durch den Bericht ist mir bewusst geworden, wie wichtig und unbekannt dieser Beruf ist. Wenige wissen, welche Fachkompetenzen man in diesem Beruf erlangen kann. Man muss sich intensiv mit diesem Beruf befassen, um die Vielfältigkeit darin zu sehen. Hauswirtschaft beinhaltet viele Kompetenzen wie zum Beispiel regionales, saisonales und nachhaltiges Kochen, backen, Räume ausstatten, Tische eindecken, Veranstaltungen planen und durchführen, Kosten kalkulieren, Räume professionell reinigen, Textilien reinigen und pflegen, Pflanzen pflegen, Menschen betreuen und noch vieles mehr. Wir dürfen uns nicht mehr verstecken, sondern müssen selbstbewusster werden. Die Hauswirtschaft wurde und wird immer noch in eine dunkle, verstaubte Ecke gestellt. So werden in vielen Einrichtungen Dienstleistungen an Fachbetriebe vergeben wie zum Beispiel die Speiseversorgung an Caterer, die Reinigung an Gebäudereinigungs- Unternehmen und die Wäsche an Großwäschereien.