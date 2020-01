Ihre Meinung : Gemeinsame Umbenennung wäre stimmiger gewesen

Geschichte

Zum Artikel „Hindenburgstraße, der nächste Versuch“ (TV vom 18. November) sowie früheren Berichten zum Thema Umbenennung des Gymnasiums und der Straße in Trier:

„Aller guten Dinge sind drei“, heißt es doch so schön. So wie man auch innerhalb eines Jahrzehnts bisher beinahe vergeblich versucht hat, eine Straße umzubenennen, deren bisheriger Name dessen Person betreffend ja als „Steigbügelhalter Hitlers“ abgestempelt wurde. Damals, als man das Gymnasium HGT von „Hindenburg“ auf „Humboldt“ umbezeichnet hat, dachte ich sofort: „Und für wen wird Humboldt dann der Steigbügelhalter gewesen sein?“