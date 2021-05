Ihre Meinung : Dank an Ärzte, Helfer und Organisatoren

Corona-Pandemie

Es gibt sehr wohl viel Kritisches über die Reaktionen in Bund und Land bezüglich der Pandemie in den vergangenen 13 Monaten anzuführen, so zum Beispiel die nach wie vor fehlenden Konzepte und Perspektiven für den Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie und die Kultur sowie für den bedeutenden Bereich des Jugendsports.

In großem Abstand warteten wir immer mit Maske auf jenen Moment, den so viele derzeit ersehnen. Abwechselnd wurden dann die „Impflinge“ in zwei Stationen gebeten. Wer regelmäßig Blut spendet, für den ist dieser kleine Piecks „null Problemo“. Ein kleines Pflaster drauf, dann in den großen Ruheraum und 15 Minuten warten, ob man die Impfung gut verträgt.