Ihre Meinung : Geschichte und Rückgrat der Stadt

Architektur

Die Halle ermöglicht für die Zukunft Vieles: Start-Up-Szene, Kultur, lokale Initiativen (auch für Trier West) und Umsetzung vieler weiterer Ideen, auch als Mischung all dieser. Stattdessen anonymen, auswechselbaren Wohnungsbau gerade auf dem Boden dieser Halle errichten zu wollen (statt an anderen Stellen - man denke stattdessen auch an die Errichtung einer Anzahl von Einzelgebäude an diversen Einzelstandorten, mit denen man Stadtreparatur betreiben könnte), ist leider ein Schritt in Gesichtslosigkeit, Mutlosigkeit und Provinzialität.