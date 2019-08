Ihre Meinung : Mehr Sammeltonnen für Biomüll aufstellen

Abfallgebühren

In dem umfangreichen Artikel ist mit keiner Silbe die kostenlose Bio­tonne erwähnt. Wie läuft es damit weiter? Gibt es eine Tonne für jeden Haushalt, oder wird das derzeitige Prozedere als Versuchsobjekt vorläufig so weitergehen?

Derzeit kann sich jeder eine kleine Biotonne, als Starterset beim ART kostenlos erhältlich, besorgen und diese an den wenigen Sammelstellen entleeren. Ich weiß nicht, wie gut dieses Angebot angenommen wird. In unserer Wohnliegenschaft mit acht Parteien nutzen lediglich zwei Familien die Biotonne. Man muss einen grünen Daumen haben, um 500 Meter bis zur Bio-Sammeltonne zu gehen. Sie steht in „unbewohntem“ Gebiet (in der Nähe befinden sich Schulen und Altersheime). Welche Absicht steckt dahinter? Will man die kleine Biotonne gar nicht (sie bringt ja keine zusätzlichen Einnahmen!), und stellt man daher die Sammeltonne an Stellen mit wenig Wohnungen, damit keine Resonanz entsteht? Dann hätte man zumindest ein Alibi, eine grüne Tonne einzuführen.