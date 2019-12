Ihre Meinung : Mit dem Handy am Steuer

Verkehr

Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Freitags um 11.15 Uhr an der Ampel bei den Kaiserthermen, aus Richtung Trier-Olewig kommend: neben mir eine junge Frau am Steuer eines VW Golf, in der linken Hand etwas Essbares in Alufolie, dem sie lebhaft zusprach, in der rechten Hand ein Mobiltelefon, auf dem sie gerade eine Kurznachricht schrieb.