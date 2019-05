Ihre Meinung : Es gibt für die Stadt und jeden einzelnen viel sinnvollere Maßnahmen zum Klimaschutz

Schwimmbad

Schon den ganzen Winter über freue ich mich auf die Eröffnung der Freibäder. So wie mir geht es vielen anderen Schwimmern auch. Jeder weiß, dass Schwimmen eine der gesündesten Sportarten ist. Leider ist es keine Alternative, das Trierer Hallenbad zu besuchen. Die zu warme Luft, der unangenehme Geruch und das Wasser tragen nicht dazu bei, dass Freibadbesucher gerne ins Hallenbad gehen

Ich besuche seit Jahren das Trierer Hallenbad nicht mehr, da ich trotz Schwimmbrille immer mit entzündeten Augen aus dem Bad kam. Das kann nicht gesund sein. Hätte Trier ein attraktiveres Hallenbad wie man sie beispielsweise in Luxemburg oder in Freiburg findet, zudem mit einem 50-Meter-Becken, würde ein Besuch vielleicht auch Freibadschwimmer locken.

Natürlich sollten wir an den Klimaschutz denken. Aber da gibt es für die Stadt und jeden einzelnen von uns viel sinnvollere Maßnahmen. Fangen wir bei den Rauchern an (Quelle: Florian Rötzer, Weltgesundheitsorganisation, 2018). Für eine Zigarette werden 3,7 Liter Wasser und an fossilen Treibstoffen 3,5 Gramm Öläquivalent verbraucht, zur Klimaerwärmung tragen 14 Gramm CO2-Äquivalent bei. Das Trocknen der Tabakblätter ist energieintensiv, meist wird dazu Kohle oder Holz verbrannt. Ein Raucher, der 50 Jahre lang täglich 20 Zigaretten raucht, soll für den Verbrauch von 1,4 Millionen Liter Wasser verantwortlich sein.