Ihre Meinung : Viele Ältere können sich keine Flüge oder Kreuzfahrten leisten

Schwimmbad

Wahrscheinlich ist das richtig: Das Aufheizen des Nordbad ist nicht gut für das Klima. Aber es gut für viele ältere Menschen mit kleiner Rente, die sich keine Flüge oder Kreuzfahrten in ferne Länder leisten können. Oder die nicht mehr weite Autofahrten an schöne Seen oder Strände unternehmen können. In das Schwimmbad können sie einfach und selbstständig mit dem Bus fahren oder mit dem Rad.