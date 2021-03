Ihre Meinung : Sichere Bedingungen bei allen Wetterlagen schaffen

Radwege

Als leidenschaftlicher Alltagsradler habe ich mit Interesse den Artikel über die Planungen zum Ausbau des Radweges zwischen Konz und Schweich zu einer Pendlerradroute gelesen. Zwar wird dies noch einige Jahre brauchen, auch könnte man sich mehr Engagement seitens der Stadt für Radwegverbesserungen an vielen anderen Stellen in Trier wünschen, aber dieses Projekt geht aus meiner Sicht auf jeden Fall in die richtige Richtung.