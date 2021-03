Ihre Meinung : Irgendetwas läuft verdammt schief

Corona-Schnelltests

Zur Meldung „Schnelltests im Gemeindehaus Butzweiler“ (TV vom 11. März) und weiteren Berichten über Schnellte stzentren in der Region:

„Jeder Bürger in Rheinland-Pfalz hat die Möglichkeit, sich einmal pro Woche testen zu lassen.“ So die Ansage der Politik. Für Bewohner der Verbandsgemeinde Trier-Land ist das Testzentrum im Bürgerhaus in Newel-Butzweiler zuständig. Termine im Internet über ticket-regional zu buchen.