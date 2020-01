Ihre Meinung : Wandel erkennen und danach handeln

Stadtentwicklung

Trier liegt in einer Tallage mit dem Durchfluss der Mosel und den damit eingeschränkten Flächen durch Überflutungsgebiete. Meines Erachtens ist der überwiegende Teil hier bereits ausgewiesen. Die Kritik am Wohnungsmarkt in der Stadt Trier ist berechtigt, dies aber an dem einen Projekt „Brubacher Hof“ festzumachen, ist zu kurz gedacht.