Ihre Meinung : Polizei und Stadt Trier müssten mehr kontrollieren

Verkehr

Zu den Berichten „Tempo 30 gilt in sechs weiteren Straßen“ und „Langsamer durch den Trierer Süden“ (TV vom 8. und 14. Mai):

Ich finde es überaus begrüßenswert, dass nun auch unter anderem in der Paulinstraße in Trier Tempo 30 gilt. Doch als Anwohner der Zeughausstraße hege ich die Befürchtung, dass sich die wenigsten Autofahrer an dieses Tempolimit halten werden.