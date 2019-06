Ihre Meinung : Jeder hat seine eigene Interpretation der Wahlergebnisse

Kommunalpolitik

Komisch ist, dass am selben Tag (28. Mai) als Hauptgrund für die starken Zugewinne der Grünen die Klimathematik genannt wird. Die Unwucht in der Argumentation müsste auch der Autorin auffallen. Zumal diese Partei auch noch mit dem „Makel“ behaftet ist, sich in der Frage der Sanierung des angestammten Standortes der Egbertschule am deutlichsten für dieses Szenario eingesetzt zu haben.