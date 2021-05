Ihre Meinung : Einzigartige historische Gartengestaltung in Pfalzel

Einzigartige historische Gartengestaltung in Pfalzel

Geschichte

Zum Bericht „7,7 Millionen Euro für Grün- und Parka nlagen“ (TV vom 17. Mai) über aktuelle und geplante Projekte in den Trierer Stadtteilen unter anderem zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität :

Mit großer Freude haben die Mitglieder der Initiative Pro Pfalzel das Vorhaben der Stadt Trier begrüßt, auf der Krone der Pfalzeler Wallmauer mehrere historische Gartensegmente anzulegen. Dieses Projekt wurde vom Verein in Zusammenarbeit mit dem Balthasar-Neumann-Technikum entwickelt und in einer eindrucksvollen Bildschau mit Planungsvorgaben in Szene gesetzt.