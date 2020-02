Ihre Meinung : Typische Reaktion unserer Verwaltung

Trier Landnutzung

In der neueren Zeit haben die Ehranger Bürger festgestellt, dass dieses wunderbare Stück Land sich auch zur Freizeitgestaltung und Erholung anbietet. Die Lebensmittelversorgung wurde in die Geschäfte verlagert, die Ernährung von der eigenen Scholle trat in den Hintergrund. Nach 150 Jahren stellt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord fest, dass dies ein Überschwemmungsgebiet ist – gute Erkenntnis. Jetzt wird den Bürgern erklärt, dass auf dieser Fläche keine Gartenhäuser gestattet sind.