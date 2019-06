Ihre Meinung : Vereidigung des neuen Stadtrats vor dem Petrusbrunnen

Demokratie

Mit einem immer wieder zitierfähigen Satz des griechischen Philosophen Perikles, der um 430 vor Christus gelebt haben soll, möchte ich diesen Leserbrief eröffnen. Perikles wird der weise Spruch zugesprochen, der die Feststellung enthält: „Wer an den Dingen seiner Stadt keinen Anteil nimmt, ist nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter!“ Dies ist doch eine treffende Bezeichnung, der sich die Bürger einer Stadt verpflichtet fühlen sollten. Ich möchte dies tun: kein stiller Bürger sein, sondern vielmehr am Geschehen meiner Stadt reichhaltigen Anteil nehmen und die folgende Anregung geben.

Ich würde mich freuen, wenn die Vereidigung der neuen, am 26. Mai gewählten Stadtratsmitglieder vor dem Trierer Petrusbrunnen auf dem Hauptmarkt in einer öffentlichen Veranstaltung durchgeführt werden könnte. Im Brunnen eingraviert befindet sich in lateinischer Sprache die weise Aussage, die auch in unserer heutigen Zeit als Orientierung für ein wohl gedeihendes Gemeinwesen Gültigkeit hat und übersetzt heißt: