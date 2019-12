Ihre Meinung : Eine Luftnummer

Verkehr

Verwundert reibt man sich dann die Augen, dass sich die Zahl der Züge in der Hauptverkehrszeit nicht erhöht. Es tritt sogar eine Verschlechterung ein. Bisher verkehrten der schnellere Regionalexpress (RE) und die langsame Regionalbahn (RB) im nahezu halbstündigem Abstand, was künftig nicht mehr der Fall ist. Sie fahren ab Mitte Dezember innerhalb weniger Minuten, und dies ist für Pendler eine Verschlechterung. Die meisten Pendler nutzen den schnelleren RE, daher ist zum Beispiel der Zug um 6.37 Uhr ab Hauptbahnhof Trier immer überfüllt. Auch, wenn dieser Zug künftig nicht mehr in Munsbach und Wecker hält, wird er weiterhin überfüllt sein.