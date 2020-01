Ihre Meinung : Greifende und logische Argumente fehlen auch diesmal wieder

Wildtierverbot

Wenn es nicht schon wieder ein unsinniger Antrag der Trierer Grünen wäre. Genau wissend, dass nach der Bundesgesetzgebung Wildtiere in Zirkusmanegen generell zugelassen und erlaubt sind, stellen die Trierer Grünen den Antrag im Stadtrat, auf dem Messegelände ein Wildtierverbot für Zirkusse auszusprechen. Genauso bekannt dürfte ihnen sein, dass mehrfach in den vergangenen Jahren Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte derartige Verbote einzelner Kommunen verwarfen. Auch hierauf wurden sie im Stadtrat hingewiesen.

Auch eine Bedrohung der Benutzer der im Messepark abgestellten Wohnmobile durch ausgebrochene Wildtiere wurde für diesen Antrag konstruiert. Man führte zwar an, dass bisher in Trier noch keine Tiere „ausgebüxt“ seien, jedoch in diesem Jahr bereits „sechs Kamele in anderen Städten“.