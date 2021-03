Ihre Meinung : Querungshilfen: scheinbare Sicherheit

Verkehr

Zu „Was sich an Zebrastreifen in Trier ändert“ (TV vom 20. März):

Als Ersatz werden Querungshilfen angeboten. In die Mitte der Fahrbahn kommt eine Insel, das soll Sicherheit vermitteln. Tatsächlich? Abgesehen davon, dass ältere Menschen und Kinder sich auf einer solchen Insel kaum sicher fühlen werden: Im Gegensatz zu Zebrastreifen haben Fußgänger nicht an allen Querungshilfen tatsächlich Vorrang vor dem fließenden Verkehr. Das zeigt der Blick in den Bußgeldkatalog: „Sofern die Fußgängerinsel nicht zusätzlich mit einem Zebrastreifen daherkommt, haben alle Fahrzeuge auf der Fahrbahn Vorrang. Fußgänger müssen warten.“ Was diese aber in aller Regel nicht wissen und draufloslaufen, wie man beobachten kann. Statt für 400 000 Euro Fußgängerüberwege abzubauen, täte man besser daran, das Geld zur Sicherung von Überwegen zu investieren. Eine Verkehrsinsel als Querungshilfe ist ein unsicherer Ersatz.