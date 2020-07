Ihre Meinung : Moderatoren in öffentlichen Debatten statt Brandstifter

Stadtrat

Das erinnert an die regelmäßig kritisierten Empörungsspiralen im Internet, wenn Wutbürger wegen nichtiger Anlässe sich verbal in die Wolle bekommen und am Ende nur noch „hate-speechen“ (hasserfüllt sprechen oder schreiben). Journalisten – schon gar nicht, wenn sie in einer Monopolstellung sind – sollen aber keine Brandstifter sein, sondern Moderatoren in öffentlichen Debatten, von denen es derzeit in Trier genug gäbe.