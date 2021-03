Ihre Meinung : Wunderschönes mögliches Bauland

Stadtentwicklung

Zum Bericht „Baugrundstück in Trier gesucht?“ (TV vom 22. März):

Mit Verwunderung liest man im Artikel: „Baugrund in Trier ist rar.“ Ein Blick in das Baulandkataster von Trier zeigt, dass im Umland von Ehrang so gut wie kein Bauland ausgewiesen ist. Dabei liegt seit Jahrzehnten ein für solche Zwecke von den ehemaligen Ehranger Gemeindevätern zum Zweck der Bebauung vorgesehenes riesiges Gelände brach.