Ihre Meinung : Eifer bringt städtische Mitarbeiter und andere in Gefahr

Radarkontrollen

Ich befuhr die Luxemburger Straße in Trier gegen 16.55 Uhr (im Feierabendverkehr) in Höhe der ehemaligen Kasernen in Richtung Luxemburg. Ich beobachtete, wie ein Hilfspolizeibeamter der Stadt Trier an dieser Stelle die Fahrbahn überquerte, nachdem er das Lasermessgerät installiert hatte. Er überquerte auch die Gegenfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer (in beiden Fahrtrichtungen) mussten bremsen, um den besagten Herrn nicht zu gefährden.