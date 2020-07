Ihre Meinung : Es kann sehr viel gespart werden

Friedhofsgebühren

Zum Bericht „Begräbnisse werden in Trier für fast alle viel teurer“ (TV vom 14. Juli):

Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Friedhofsgebühren in Trier erhöht werden, nur die Höhe um teilweise 200 Prozent ist erschreckend! Gestorben wird naturgemäß immer und überall.

Geht man mit offenen Augen durch Friedhöfe, verschwinden normale Gräber für Erdbestattungen, und die Urnengräber nehmen in diesem Maß zu. Dies ist das Ergebnis der gesamten Sterbekosten, welche für die Hinterbliebenen oft untragbar sind.

Die freigewordenen Flächen der eingeebneten Grabstellen sind sehr bedrückend. Man hat den Eindruck, es stirbt kaum noch jemand. Doch weit gefehlt, die Urnengräber benötigen nur noch maximal ein Viertel der Grabfläche, wodurch die Friedhöfe einen verwaisten Eindruck machen. Ergebnis: Der Grabbildhauer wird arbeitslos, die freien Flächen veröden (falls nicht frisch angesät wird), und andere Friedhöfe könnten aufgegeben werden. Werden sie aber nicht, da laut Dezernent Andreas Ludwig „unverantwortbar“. Ich bin des Öfteren am Trierer Hauptfriedhof gewesen und habe dieses Gräbersterben gesehen. Habe aber auch bemerkt, dass eine nachhaltige Pflege dieser freien Flächen nicht vorgenommen wurde. Diese verkommen so wie eine Wiese in weiter Flur, wo nicht mehr gepflegt wird.