Ihre Meinung : Ernsthafte Bedrohung von Sicherheit und Ordnung

Grenzkontrollen

In Trier wird man aufgefordert, mit dem Allerwertesten zu Hause zu bleiben. Das macht Sinn in Zeiten wie diesen!

Aber: In zwei unbedeutenden Grenzdörfern wird sozusagen das Gegenteil gefordert. Verrückte Welt? Den beiden Dorfpolitikern sei mal angeraten, einen Blick in den Schengener Grenzkodex, genauer gesagt die Artikel 23 und 23a zu werfen. In beiden Artikeln geht es um „ernsthafte Bedrohung“ der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wenn eine Pandemie diesen Tatbestand nicht erfüllt, was denn dann? Mangelnder Umsatz der luxemburgischen Mineralölbetriebe ist also wichtiger?