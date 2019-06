Ihre Meinung : Aktueller Trend, hohe Wahlbeteiligung und viele Studierende in Trier

Kommunalpolitik

Des Weiteren: Aus subjektiver Sicht war die kommunale Verantwortungsgemeinschaft von CDU und Grünen im vergangenen Stadtrat nicht erfolgreich, zum Beispiel hinsichtlich des verlangten Erhalts der Egbert-Grundschule als eine Art von Zwergschule, unabhängig von gestiegenen Kosten eines solchen Erhalts.Wenn nun die Grünen in Trier gleichwohl ähnlich wie auch in Mainz hohe Zuwächse von Stadtratssitzen erzielt haben, dann könnte man folgern: Die aktuellen Wahlerfolge sind nicht so sehr der Kommunalpolitik der Grünen in der vergangenen Ratsperiode geschuldet, sondern eher einem aktuellen Trend und einer hohen Wahlbeteiligung, zumal von Studierenden. Denn Mainz und Trier haben jeweils hohe Anteile von jugendlichen Schülern und Studierenden unter der Wohnbevölkerung.