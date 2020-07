Ihre Meinung : Da geht einem das Herz auf

Musik

Den oben genannten Bericht habe ich mit großer Abscheu gelesen. Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass es Menschen gibt, die Senioren in der Seniorenresidenz St. Martin in Schweich nicht gönnen, wenn der in Schweich und in der Region bekannte Musiker und Sänger Norbert Olk seine Freizeit dafür hernimmt, um den Bewohnern der Residenz ein paar schöne musikalische Stunden zu gönnen, in denen er ihnen alte Volksweisen zu Gehör bringt.