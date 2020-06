Ihre Meinung : Kleine Klassen, motivierte Lehrkräfte

Bildung

Ich kann es natürlich verstehen, dass man sich Gedanken um den Schulweg (Bus oder Laufen) macht, auch wenn es bei dem im Artikel geschilderten Fall noch zwei Jahre bis zur Einschulung dauert. Zwei unserer drei Kinder besuchen die Grundschule in Irsch und fahren jeden Morgen um 7.40 Uhr mit dem Bus zur Schule, da wir nicht direkt in Irsch wohnen. Auch unsere Älteste hat das vier Jahre lang gemacht. Alle drei Kinder empfinden das Busfahren als positiven integralen Bestandteil des Schulalltags und freuen sich morgens darauf, schon an der Haltestelle ihre Klassenkameraden zu treffen.