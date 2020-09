Ihre Meinung : Ich schlage nachtblaue Busse für die nächste Bestellung der Trierer Stadtwerke vor

Verkehr

Ich habe mir die neuen Busse jetzt einige Zeit angesehen. Bisher habe ich geglaubt, es mache schon aus Gründen der Sicherheit Sinn, wenn Busse in auffallenden Farben gehalten sind, zum Beispiel in Rot, Weiß oder Gelb. Jetzt weiß ich es besser: Silber ist angesagt. Dann hat man in der Dämmerung und bei Nacht wenigstens nicht das Problem, die Busse sehen zu müssen.