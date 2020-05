Ihre Meinung : Überraschung kam nicht nur beim Jubelpaar gut an

Überraschung kam nicht nur beim Jubelpaar gut an

Vereine

Es sind viele sehr schöne Ideen, die der Kirchenchor St. Peter in Trier-Ehrang in den Zeiten der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie initiiert hat.

Wir sind auch Mitglieder in einem Chor – im Singkreis Kasel. Auch wir mussten leider ein geplantes Konzert zu unserem 40-jährigen Bestehen absagen und unsere Proben abrupt abbrechen.

Er schickt jeden Sonntag ein Lied aus unserm Repertoire, dass er für die einzelnen Stimmlagen eingespielt hat, und das Gesamtlied. Notenblätter haben wir zu Hause, oder Manfred Huberty schickt sie mit. So kann jede Stimme ihren Part weiter üben und dann mit Freude bei dem Lied mitsingen. Dafür schon mal ein großes Dankeschön an unseren so aktiven Dirigenten, der die Arbeit übrigens ehrenamtlich macht!