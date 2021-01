Ihre Meinung : Schöne Musik in exzellenter Ausführung

Schöne Musik in exzellenter Ausführung

Regionales Fernsehen

In was für schwierigen Zeiten haben wir das Weihnachtsfest erlebt! Musik und Gottesdienste fielen größtenteils flach. Am Heiligen Abend um 18 Uhr gab es im regionalen Fernsehsender OK54 eine Vesper aus der Konstantin-Basilika Trier, zwar ohne Liturgie, aber ein digitaler Versuch, den 24. Dezember nicht ohne geistlichen Inhalt zu belassen.