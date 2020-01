Ihre Meinung : Überqueren schneller möglich

Infrastruktur

Zum Bericht „160 Zugdurchfahrten am Tag mit Gong“ und Kommentar „900 000 Euro für neun Nutzer? Da schlägt der Gong“ (TV vom 2. Dezember) sowie zum Leserbrief „Direkter Zugang zum Wald ohne Nutzung eines Autos ist wertvoll“ (TV vom 18. Dezember):

Möchte ich mit meinen Enkeln (6 und 2 Jahre) den analogen Bahnübergang Kapellenstraße in Trier-Ehrang nutzen, so warten wir manchmal bis zu 20 Minuten auf die Erlaubnis, ihn zu überqueren. Das ist unzumutbar für alle, die liebend gerne schnell in unsere schöne Natur wollen. Nach erfolgter Digitalisierung wird das Überqueren wesentlich zeit-angepasster und schneller möglich sein.