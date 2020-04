Ihre Meinung : Das Leiden der Täter und Vertuscher

Geschichte

Ich staune immer wieder, was Täter, die Kinder missbraucht haben, und Mittäter, also Leute, die die Verbrechen vertuscht haben, die Täter in eine andere Pfarrei versetzt haben, also Tätern mögliche neue Opfer zugeführt haben, leiden. Sie bereuen alle Taten, bitten Gott um Verzeihung, beten für ihre Sünden und werden nur mit Hass bedacht.